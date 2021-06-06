LGS zor muydu? LGS 2021 yorumları…

MEB tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda daraltılan kazanım içeriğine uygun sorulardan oluşan LGS 2021 tamamlandı. Sözel bölümde ayırt edici ve çeldirici sorular dikkat çekerken, sınavın belirleyici testinin matematik olacağı yorumları yapıldı.

TABLO SORULARI DİKKAT ÇEKTİ

Eğitimciler sınavdaki tablo sorularının ayırt edici sorular olacağını ifade ederken, anahtar ifadeleri göz önünde tutarak metni değerlendiren öğrencilerin bu sorularda öne çıkacağını belirtti.

“SÖZEL KOLAYDI, SAYISAL ZORLADI”

Sınavdan çıkan öğrencilerin bir kısmı soruların zor olduğunu belirtirken kimisi de soruların normal olduğunu, uzaktan eğitimde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yelda İzol: Sözel kolaydı ama sayısalda çok zorlandım. Zor sorulardı pek sayısal yapamadım. Ama sözel kolaydı, öyle düşünüyorum. Hem corona yüzünden motivasyon olarak düştük, hem de her derse girsen bile online da o verimi alamıyorsun. Ama hazırlanabildiğim kadar hazırlandım. Kafamda bir lise yok, umarım iyi bir liseye gidebilirim, çok heyecanlandım.

Zeynep Sökeoğlu: Sınavım güzeldi, matematik hariç. Matematik biraz zorladı. Zor sorular vardı. Yeni nesildi. 15 soru işaretledim, 3'ünden emin değilim. Uzaktan eğitimde çok fazla bir şey anlayamıyorsunuz. Kendi çalışmalarımla ve dershaneye giderek biraz yapabildim. 45 dakikalık molada annemle görüştüm, biraz atıştırma yaptım ve 45 dakikaydı mola hızlıca geçti zaten.

Hüseyin Aydın: Sayısal zordu ama sözel de beklediğimizden kolaydı. İnternet ortamında yapılan derslerin çok faydası olduğunu söyleyemem yüz yüze olsaydı eğitimler daha rahat olurdu.

Öğrenciler genel olarak sayısalda zorlandıklarını sözelin ise beklediklerinden kolay olduğunu belirtti.

(İHA-DHA)