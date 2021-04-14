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Libya’ya ulaştırılacak 150 bin doz aşı yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , 150 bin doz corona virüsü aşısının, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Libya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Güncellenme: 15:02, 14/04/2021
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Libya’ya ulaştırılacak 150 bin doz aşı yola çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz Covıd-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak” ifadeleri kullanılmıştı.

Bakanlık ikinci bir paylaşım yaparak aşıları Libya'ya ulaştıracak uçağın, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktığını duyurdu.

Ankara Corona Libya Milli Savunma Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya