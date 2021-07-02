Lotu Quli cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, İzmir, Erzurum ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin N.C.’nin elebaşı olduğu bir suç örgütünün üyeleri olduğu belirtildi.

Yakalana N.A., C.K., E.A. ve M.Y.’nin geçtiğimiz yıl 20 Ağustos’ta Antalya’da bir otelde koruması tarafından öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov’un öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları öne sürüldü. Polis ekiplerince bugün düzenlenen operasyonun cinayetin arkasındaki bir suç örgütünün aydınlatılmasına yönelik olduğu belirtildi.

EN YAKIN ADAMI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki meyve- sebze ithalat pazarını yasa dışı olarak kontrol ettiği iddia edilen Nadir Salifov, Antalya'nın Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bir otelin restoranında yemek yediği sırada en yakınındaki isimlerden biri olan Khayn Zeyralov tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Khayn Zeyralov ve şoförü Amır Hamidli, otomobille kaçarken Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara karayolunda yakalanmıştı.

UÇAK DURDURULMUŞTU

Soruşturmayı derinleştiren polis, geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul'da bir uçağın kalkışını engellemiş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin cinayetin planlayıcısı olduğu iddia edilen Ali M. ve Resul G. oldukları ileri sürülmüştü. Şüphelilerin, Salifov'un öldürüldüğü gün aynı otelde kaldıkları, cinayetten 1 saat önce İzmir'e geçtikleri tespit edilmişti.

HAYALET’İN İNTİKAMI

Saldırının, 18 Ağustos 2016’da İstanbul Beşiktaş’ta lüks aracına binerken çapraz ateşle öldürülen “Hayalet” lakaplı Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rovşan Caniyev’in intikamı için yapıldığı öne sürülmüştü. Caniyev’in toprağa verildiği günün yıldönümü olan 20 Ağustos’ta öldürülen Nadir Salifov için daha önce de saldırı girişimleri olmuştu. Ancak polis ekiplerinin zamanında müdahalesi saldırılara engel olmuştu.

SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENMİŞTİ

Bahçelievler’de 6 Kasım 2017’de bir AVM’de özel harekat destekli operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında Şirinler suç örgütü elebaşlarından Mehmet Sabri Şirin’in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonda, şüphelilerin Caniyev’in yakınlarıyla 5 milyon dolar karşılığında, Salifov’u öldürmek için anlaştıkları öne sürülmüştü. Diğer bir saldırı hazırlığının ise 2020’de Gürcü kökenli suç örgütü elebaşı ve 16 adamınca planlandığı iddia edilmişti.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Antalya’da öldürülen Salifov, 7 Ekim 2018’de İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Rus medyasının iddialarına göre Moskova’daki iş adamlarından telekonferans üzerinden haraç istediği öne sürülen Nadir Salifov, sınır dışı edilerek Azerbaycan’a gönderilmişti. Sınır dışı edilen Salifov’un Türkiye’ye nasıl giriş yaptığı tartışma konusu olmuştu.

PEKER İDDİLARDA BULUNMUŞTU

Suç örgütü lideri Sedat Peker’le de fotoğrafları bulunan Salifov’un cenazesi Büyükçekmece’de toprağa verilmişti. Peker yayınladığı videolarda Nadir Salifov ismini de gündeme getirmiş ve öldürülmesinin arkasında bazı isimler hakkında iddialarda bulunmuştu.