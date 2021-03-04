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Lüks arabalar alev alev yandı

Antalya'da lüks arabalarında bulunduğu oto galeride yangın çıktı. Yangında 3 otomobil tamamen kül olurken, 3 araç da alevlerden etkilendi.

Güncellenme: 11:47, 04/03/2021
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Antalya’nın Serik ilçesinde gece saat 24.00 sıraların da D-400 karayoluna üzerinde bir oto galeride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu oto galeride 3 araç tamamen küle dönerken diğer 3 araç ise kısmen alevlerden etkilendi.

Foto: İHA/ Lüks araçlar küle döndü

Adem Bülüç ve İbrahim Çeşme’ye ait oto galeride çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi. Yangına 3 itfaiye aracı ile kısa sürede müdahale edilmesine rağmen oto galeride büyük maddi zarar oluştu. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Antalya Çeşme otomobil Polis yangın
Yayınlanma Tarihi:11:21,