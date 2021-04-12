Lüks ofisle göz boyayıp 4 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 8 ayrı mağdurun emniyete yaptığı başvuru ile ortaya çıktı. Mağdurların hepsinin anlattığı olay neredeyse aynıydı.

Polis aldığı ifadelerle dolandırıcıların yöntemini tespit etti. İddiaya göre çete, otomobilini satmak isteyen kişileri ilginç bir yöntemle dolandırıyordu. Şebeke üyeleri dolandırıcılık için önce internet üzerinden ilanla otomobilini satan kişileri telefonla arıyordu. Satış için anlaşan kişiler, lüks semtlerde tutulan ofislere davet ediliyordu.

FİLM SETİ GİBİ OFİS

Bu aşamadan sonra, aracını satacak kişi ofise gidince, şebeke üyeleri rollerini yapmaya başlıyordu. Film setlerini hatırlatan ofiste herkes farklı bir görevdeymiş gibi görnüyordu. Araç sahibi misafir edildiği ortamdakilere güvenince çetenin satış planı devreye sokuluyordu.

‘HADİ NOTERE GİDELİM’

Ofis sahibi görünümündeki şebeke elemanı, araç sahibine, “Hadi notere gidelim” derken, bir başka çete üyesine de “Sen bankadan parayı çek gel” diyordu. Noterde satış yapılacağı sırada, bankadan para çekerek gelmesi beklenen şebeke üyesi, noterdekileri telefonla arayarak “Geçikeceğim, noter kapanana kadar gelemem” diyordu.

‘OFİSTE ÖDEME YAPALIM’

Bu durum üzerine aracı satın alacak çete üyesi, “Parayı ofise getirsin, orada teslim edelim” diyerek araç sahibini ikna ediyor ve noterde satış gerçekleşiyordu. İkili geri dönünce şebeke üyesi araç sahibine “Sen ofise çık ben aracı park edip geliyorum” diyordu. Araç sahibi ofise çıkınca bir kaç kişi iş yapıyor rolüne devam ediyor, ancak tek tek ortadan kayboluyordu. Bir süre ofiste bekleyen araç sahibi, kimse gelmeyince, kendi imzasıyla aracından ve parasından olduğunu fark edebiliyordu.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 kişiyi 4 milyon lira dolandıran suç örgütüyle ilgili şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Mağdurların gittiği ofislere giden ekipler bu adreslerin günübirlik kiralandığını tespit etti. Araştırmalarda şüphelilerin izine ulaşan polis 18 şüpheli tespit etti. Çalışmaların ardından, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 18 şüpheli de yakalandı.

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