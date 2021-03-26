Lüks otelde vurulan iş insanın ölümüyle ilgi detaylar ortaya çıktı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beşiktaş’taki lüks bir otelde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu iş insanı Nihat Aliyev, altı arkadaşıyla birlikte otele geldi. Grup burada bir süre eğlendikten sonra 40 yaşındaki Nihat Aliyev, üçü kadın altı arkadaşıyla birlikte odasına geçti.

Bir süre sonra odadan silah sesleri duyuldu. İçeriye giren otel görevlileri, Nihat Aliyev'in başından ağır şekilde yaralandığını görmeleri üzerine sağlık ve polis ekiplerini aradı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aliyev hayatını kaybetti.

“ŞEYTAN DOLDURUR” DEDİK AMA DİNLEMEDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Nihat Aliyev’e eşlik eden altı arkadaşı ve dört otel çalışanının ifadesine başvurdu. Aliyev’in arkadaşlardan biri ifadesinde şunları söyledi: Belinden tabancasını çıkardı. Şakağına dayadı, namluda mermi olmadığını söyledi. Biz “Şeytan doldurur” dedik ama dinlemedi. Bir anda silah patladı. (DHA)