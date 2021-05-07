Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, bazı şüphelilerin yurt dışından getirilen çalıntı araçları sahte belgelerle sattıkları bilgisi üzerine başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, belirlenen şüphelilerin 2 farklı yöntemi tespit edildi.

İNTERPOL'ÜN ARADIĞI ARAÇLAR

İddiaya göre şebeke üyeleri, yurt dışında çalıntı olan araçları sahte belgelerle Türkiye’ye getiriyordu. İnterpol tarafından arama kaydı olan bu araçların şasi ve motor numaraları değiştirilip sahte belgelerle satılıyordu.

TURİST VİZESİ YÖNTEMİ

Diğer bir yöntemde ise araçlar, “turist vizesi” olan kişilerce Türkiye’ye getiriliyordu. Kullanım süresi dolan araç geri gitmesi gerekirken, sahte belgelerle satışa sunuluyordu. Aracı getiren yabancı uyruklu kişi ise uçakla ülkesine dönüyordu.

9 İLDE OPERASYON

Araştırmaların ardından düğmeye basan polis, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun'da düzenlenen baskında 24 lüks otomobil ele geçirildi. Konuyla ilgili 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

40 MİLYONLUK ARAÇ

Araçların piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu belirtildi. Şebekenin devleti 27 milyon lira ÖTV zararına uğrattığı tespit edildi.

LÜKS ARAÇ GALERİSİ GİBİ

Ele geçirilen lüks araçlar emniyet avlusunda sergilendi. Lüks otomobil ve cip galerisini anımsatan sergideki araçları ülkemize getiren şüphelilerle ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.