Lüks yat battı: 6 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi yakınlarında dün sabah saat 06.00 sıralarında Palamutbükü ile Knidos Burnu arasında meydana gelen olayda bilinmeyen bir nedenle içerisinde 4 yolcu, 1 kaptan ve 1 denizcinin bulunduğu Çaypo isimli 20 metrelik motor yat kayalıklara çarparak hasar gördü. Batmaya başlayan yattakiler bölgede avlanan bir balıkçı teknesinde bulunanların yardımı ile kurtarıldı. Herhangi bir yaralının bulunmadığı yat balıkçı teknesi tarafından çekilerek Palamutbükü koyuna getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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