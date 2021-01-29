Maden şirketi mahkeme kararını tanımadı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Karacahayıt ve Yeşilköy'de yapılması planlanan Feldispat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı Projesine iki ayrı mahkemenin iptal kararı vermesi, ve Danıştay'ın onaylamasına rağmen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yöre sakinleri yasaları, mahkeme kararlarını tanımayan işletmeye yetkililer ile kolluk kuvvetlerinin müdahale etmemesi halinde, o toprakların sahipleri olarak yaşadıkları coğrafyaya sahip çıkacaklarını söyledi.

MAHKEME DUR DİYOR, ŞİRKET DURMUYOR

Maden ocağı için “ÇED Olumlu” kararı alınan arazilerin iki köyün sınırları içinde kaldığını söyleyen Kadir Bozkan, “Maden ocakları için iki ayrı ÇED olumlu kararı verildi. İki köyün sakinleri olarak Karacahayıt, sonra başka bir mahkemede Yeşilköy için ÇED olumlu kararlarının iptalini istedik. Aydın 1. İdare Mahkemesi Karacahayıt için iptal kararı verdi. Firma Danıştay'a başvurdu. Danıştay'da yerel mahkemenin kararını onadı. 2. İdare Mahkemesi de Yeşilköy ÇED olumlu raporu için önce yürütmeyi durdurma kararı verdi, ardından da iptal etti ” diyerek tüm mahkeme kararları ve sürecine rağmen madende faaliyetlerin durmadığını söyledi.

“BİZ TOPRAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Maden firmasının bölgede hiçbir faaliyet yürütmemesi gerekirken çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Bozkan, Söke Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığına verdikleri dilekçelere rağmen şirkete müdahale edilmediğini söyledi. Bozkan, “Yetkililere dilekçe vererek mahkeme kararlarını uygulamalarını istedik. Eğer mahkeme kararı uygulanmaz, dağımızın, toprağımızın, yaşadığımız coğrafyanın tahrip edilmesine göz yumulursa, oraların sahipleri olan her iki köyün sakinleri olarak topraklarımıza sahip çıkacağız. Mahkeme kararlarının, hukukun, yasaların uygulanması isteyeceğiz. Pazartesi günü Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” dedi.