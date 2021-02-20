Madenci kuzenlerin son görüntüleri

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Türkiye dün iki gencini daha maden kazasına kurban verdi. Palu’daki kazada maden ocağında çalışan teyze çocukları Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), feci şekilde can verdi.



Asansör vincin dengesini sağlayan demir parçanın kopmasıyla 2 madenci, inmeye çalıştıkları yaklaşık 70 metrelik kuyuya 20-25 metre kala düştü. İş arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salih ve Adem’in birer çocukları vardı.

İki kuzenin maden ocağında çalışırken beraber türkü söyledikleri son görüntüler de ortaya çıktı.





TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan kuzenlerden Salih Yıldırım’ın cenazesi Asri Mezarlığı’na, Adem Yıldız’ın cenazesi ise Kovancılar ilçesinin Okçular köyüne defnedildi.