Madenciler Soylu’dan tazminat sözü aldı, maden şirketine inceleme başlatıldı

Manisa'da yaklaşık 7 yıldır Soma ilçesindeki Uyar madencilikten tazminatlarını alamadıkları için mağdur olan ve eylem yapan madenciler için müjdeli haber geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile daha önce İzmir'de görüşen Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan oluşan 5 kişilik heyet ile İzmir'de görüşme yapmış ve sorunun çözümü konusunda 15 Ocak 2021 tarihine kadar süre istemişti.

Verilen süresin dolmasına az bir süre Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, sendika avukatı Mürsel Ünder, maden işçileri İdris Sarıkaya, Çetin Esmer ve Ali Faik İnter'den oluşan 5 kişilik heyet 13 Ocak tarihinde Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakan yardımcısı Muhterem İnce ile görüştü.

Uzun sürenin toplantının ardından Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan oluşan 5 kişilik heyet tazminat mağdurlarının beklediği Manisa'nın Soma ilçesine müjdeli haberle döndü.

“ÜÇ ÖNEMLİ MADDE ÜZERİNDE DURDUK”

Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, görüşmenin ayrıntıları ile ilgili yaptığı açıklamada, Bakan Soylu ile üç önemli gündem maddesi üzerinde durduklarını, en önemli maddenin Uyar madencilik tazminat mağduru maden işlerinin sorunları olduğunu ifade etti.

Sendika avukatı Ünder yaptığı açıklamada, “Asıl birinci gündem maddemiz Soma'da Uyar Madencilik tarafından yıllardır tazminatları ödenmeyen madencilerimizin sıkıntıları vardı. Onun dışında Ermenek'te Özbey ailesine ait olan maden ocaklarında çalışan işçilerin ödenmeyen tazminatları konusu ve 2014 yılı Ekim ayında 18 kişinin vefat ettiği Ermenek'teki maden faciasında tazminatları ödenmeyen aileler vardı. Bu konular üzerine görüşmeler yaptık” dedi.

880 KİŞİLİK MAĞDUR LİSTESİ OLUŞTURULMUŞ

Sendikanın avukatı Ünder, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonrasında 880 kişilik tazminat mağduru listesinin oluşturulduğunu Bakan Soylu'nun kendilerine “Tazminatları ödeyeceğiz” sözünü aldıklarını dile getirdi.

Bakan Soylu'dan aldıkları sözün kendilerini mutlu ettiğinin belirten avukat Ünder, şu ifadeleri kullandı;

*Bize 880 kişilik bir mağdur listesinin oluşturulduğunu ifade ettiler. Mağdur madencilerin tazminatlarını, faizleriyle birlikte hesapladıklarını dile getirdiler. Tazminat ödemeleriyle ilgili bakanlıklarla, TKİ ve ilgili valiliklerle görüşmeler yapılacağını ve önümüzdeki hafta içerisinde ödemelerin ne şekilde, hangi biçimde yapılacağına dair karar vereceklerini dile getirdiler.

*Kararın ardından hemen ödemelerin başlayacağının sözü verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Gerekirse kendi kaynaklarımızdan bulacağız. İşçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Tazminatlarını ödeyeceğiz' şeklinde bize beyanatı oldu.

*Biz bu ödemelerin en kötü olasılıkla kamu kaynaklarından ödemesinin bulunup yapılacağını sanıyoruz. Bu konuda çalışmalar yapmışlar. Önümüzdeki hafta içinde ödemelerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı açıklanacak.

Avukat Ünder ayrıca, diğer konuştukları iki gündem maddesi ile ilgili olarak ta somut bir söz alamadıklarını ancak Bakan Soylu'nun mağduriyetlerin giderilmesi hususunda çaba içerisinde olacağını ifade ettiğini dile getirdi.

UYAR MADENCİLİK HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILACAK

Bakan Soylu ile yapılan görüşmede başka bir önemli konunun da maden işçilerini mağdur eden Uyar Madencilik hakkında İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlatacağı konusu olduğunu söyleyen Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, inceleme başlatılmasının da kendileri için sevdirici bir haber olduğunu belirtti.

Sendika genel başkanı Çetin yaptığı açıklamada, “Bakanla yaptığımız görüşme olumlu geçti. İşverenle görüşme yaptıklarını bize belirttiler. İşverenin iyi niyetli olmadığı ve bu işverenin hakkında gerekli işlemleri başlattığını ifade ettiler. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu hem Soma'daki Uyar Madencilik ve hem de Ermenek'teki Özbey ailesi için ciddi bir inceleme başlattığını ifade etti. Somalı mağdur madenciler için önümüzdeki 20 Ocak Çarşamba günü Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanıyla görüşme yapıp sorunun nasıl çözüleceği konusunda karar alınacağını dile getirdi. Edindiğimiz bilgilere mağdur madencilere yaklaşık 40 milyona yakın tazminat ödeneceğini öğrendik” dedi.

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