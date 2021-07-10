Madencinin cenazesinde yürek yakan sözler

Manisa'nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittiği Ankara dönüş yolunda kaza geçiren madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin'in cenazesi bugün Manisa'nın Kınık ilçesinde toprağa verildi.

“NE İSTEDİK SİZDEN, HAK İSTEDİK HAK!”

Madenci Çetin’in, Kınık Cemeevi’ndeki cenazesinde konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu Ali Faik İlter ve Tahir Çetin’in isimlerini defalarca haykırarak şunları söyledi:

*Ciğerimizden söktüler onları, ciğerimizden…13 Mayıs’tan beri bağıra bağıra, söyleye söyleye, kıvrana kıvrana, haykıra haykıra, yalvara yalvara çözmeye çalıştık, yol almaya çalıştık, kazandık, kaybettik, linç edildik, darp edildik, öldürülmeye çalışıldık.

*Yeter ulan! Tahir, Tahir… Ali Faik… Ey devlet…Ey devlet, ey patronların devleti, lanet olsun sana. Lanet olsun yoksula 25 milyonu çok görene, lanet olsun iki göze 25 milyonu çok görene. Yuh olsun size.

*Tahir, benim canım, kanım, kardeşim, yoldaşım, her şeyim… Ali Faik, bizim canımız, kardeşimiz. Çocuk ya daha 26 yaşında çocuk. Yapılır mı lan. Ne istedik sizden, hak istedik, hak, sadaka değil.

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