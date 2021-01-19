Mafya liderinin mezarı başında silahlı kavga: Bir ölü bir yaralı

Olay, 17 Ocak'ta Esenyurt Gülvadi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, döviz ve altın işi yapan ve aynı binada ikamet eden Azerbaycanlı Ali Haşimov ile Kenan İ., arasında alacak verecek sebebiyle tartışma yaşandı.

Yakınları tarafından sakinleştirilen ikili akşam saatlerinde, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Antalya'da öldürülen ve İstanbul'da defnedilen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un mezarını ziyarete gitti.

Ziyaret sırasında ikilinin yeninden tartıştığı iddia edildi. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, Haşimov başından vurularak hayatını kaybetti. Kenan İ., ise eline isabet eden kurşunla yaralandı.

HASTANE POLİSİ ARADI

Kenan İ., olaydan sonra eşi tarafından hastaneye götürülürken, silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonucu mezarlığa giden polis ekipleri, Ali Haşimov'un cesediyle karşılaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kenan İ.'nin tedavi gördüğü hastanedeki görevli polis “Silahla yaralanma” bilgisi verince olay aydınlığa kavuştu.

ELİNDEN SİLAHI ALIP ATEŞ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından Kenan İ.(30) ve şüpheliyi hastaneye kaldıran eşi Lale M. ve arkadaşı Aynur I. gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Kenan İ.'nin Ali Haşimov'la alacak verecek sebebiyle daha önceden tartıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda Haşimov'un kendisine silah çektiğini ve elinden vurduğunu söyleyen şüphelinin, tabancayı Ali Haşimov'un elinden almak isterken silahın ateşlenmesi sonucu arkadaşının başından vuruluğunu söylediği belirtildi. Haşimov'u başından vurduğu öne sürülen Kenan İ. ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.