Mafyatik ilişkiler ve uyuşturucu trafiği

Türkiye’deki mafyatik ilişkiler, uyuşturucu kaçakçılığında odaklanıyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Kolombiya’daki uyuşturucu ticaretinin Türkiye bağlantısını ifade ederken, kime ne mesaj verdi? Kocaeli Gümrdüğü’nde kokain ele geçirilmesinin ardından neler oldu?

Mafya-Devlet-uyuşturucu üçgenini Sözcü TV Canlı Yayınında, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş sordu, İyi Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, Sözcü Gazetesi yazarları Serpil Yılmaz anlattı.

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