Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maganda kurşununun hedefi oldu

Samsun'da yeni yılın ilk dakikalarında magandalar tarafından havaya açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı.

Güncellenme: 03:35, 01/01/2021
Haberler Gündem
Maganda kurşununun hedefi oldu

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yendoğan Mahallesi’nde 2021 yılının ilk dakikalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yıl kutlaması sonucu magandalar tarafından tabancayla havaya ateş edilmesi sonucu evinin terasında bulunan Emre Karasan’ın (30) kafasına kör kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Emre Karasan 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Emre Karasan’ın yakınları hastanede gözyaşı döktü. Polis silahlı ateş eden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

İlginizi ÇekebilirYeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadıYeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı İlginizi ÇekebilirHavai fişek izlemek için çıktı, hayatından olduHavai fişek izlemek için çıktı, hayatından oldu
Bursa Polis Samsun