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Mağazada art arda patlamalar! Müşteriler can havliyle kaçtı

Muğla’nın Bodrum ilçesi çarşı merkezinde bu akşam saatlerinde bir giyim mağazasında klima ünitesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Polis ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında iki iş yeri çalışanı dumandan etkilendi, fenalık geçirdi. Çarşı merkezinde korku dolu anlar yaşandı. Mağazadaki yerli ve yabancı turistlerin panik içerisinde kaçış anları SÖZCÜ kameralarına yansıdı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 21:34, 14/07/2021
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir iş merkezideki dünyaca ünlü bir zincir giyim mağazasının şubesindeki klima ünitelerinin patlaması sonucu yangın çıktı. Mağaza personelinin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangında mağaza ve çarşı merkezi dumanlar içerisinde kaldı, panik ve heyecan yaşandı.

 ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALARAK MAĞAZADAN KAÇTILAR 

Klima ünitelerinin patlama sesleri üzerine bazı müşterilerin mağaza önünden ve bulundukları iş merkezinden koşarak kaçtıkları görüldü. Yerli ve yabancı turistlerin dışarı çıkarıldığı yangına gelen polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken dumandan etkilenen iki mağaza çalışanı ambulansta tedavi altına alındı.

Yangına müdahale eden vatandaşlardan 47 yaşındaki Halil Sınacı, “Mağazadan dumanları çıktığını görünce hemen itfaiyeden yardım istedik, o anda içerideki müşterileri uyardık dışarı çıkmalarını sağladık, hızlı müdahale olmasaydı çarşı merkezinde felakete yol açabilirdi” dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte yangını kontrol altına alırken polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Mağazada maddi hasar meydana geldi.

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