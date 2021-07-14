Mağazada art arda patlamalar! Müşteriler can havliyle kaçtı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir iş merkezideki dünyaca ünlü bir zincir giyim mağazasının şubesindeki klima ünitelerinin patlaması sonucu yangın çıktı. Mağaza personelinin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangında mağaza ve çarşı merkezi dumanlar içerisinde kaldı, panik ve heyecan yaşandı.

ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALARAK MAĞAZADAN KAÇTILAR

Klima ünitelerinin patlama sesleri üzerine bazı müşterilerin mağaza önünden ve bulundukları iş merkezinden koşarak kaçtıkları görüldü. Yerli ve yabancı turistlerin dışarı çıkarıldığı yangına gelen polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken dumandan etkilenen iki mağaza çalışanı ambulansta tedavi altına alındı.

Yangına müdahale eden vatandaşlardan 47 yaşındaki Halil Sınacı, “Mağazadan dumanları çıktığını görünce hemen itfaiyeden yardım istedik, o anda içerideki müşterileri uyardık dışarı çıkmalarını sağladık, hızlı müdahale olmasaydı çarşı merkezinde felakete yol açabilirdi” dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte yangını kontrol altına alırken polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Mağazada maddi hasar meydana geldi.