Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor

Hatay’ın bereketli topraklarının bulunduğu Amik Ovası içinde bulunan Kırıkhan'ın 2 bin nüfuslu Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan ve geçmiş yıllarda açılan kanallar, sürekli boğulma vakaları ve kirlilikle gündeme geliyor.

İnsanların canı ve sağlığı açısından tehlike oluşturan kanalların, yapılacak bir proje ile kapatılmasını veya önlem alınmasını bekleyen mahalle halkı, duruma tepki gösterdi.



‘YEĞENİM BU KANALDA VEFAT ETTİ’

Su kanallarının yıllardır açık bir şekilde bulunduğunu ve boğulma vakalarına karşı hiçbir önlem alınmadığını öne süren Selahattin Yüceur, “Bu kanallar yıllar önce açılmış ve bugüne kadar hiçbir önlem alınmadı. Defalarca kez suya çocuk düştü, biz gördük, çıkardık. Görmediğimizde en son yeğenim burada vefat etti. Biz defalarca bu kanallın kapatılması istedik ama sonuç alamadık. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın” dedi. (DHA)