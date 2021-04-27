Mahkeme iptal etti, 1 milyon metrekarelik alan yeniden planlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başakşehir ilçesinin Başak ve Başakşehir mahallelerini kapsayan rezerv yapı yani yeni konut alanına ilişkin hazırlanan imar planlarının askıya çıkardı.

Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan 1 milyon 142 bin 169 metrekarelik alanı kapsayan planın açıklama raporunda yer alan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın rezerv yapı alanı ilan edilen bölge için 2019 yılında onayladığı imar planları İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2021'de iptal edildi.

Mahkeme yeni konut alanı için belirlenen alana öngörülen 5 bin 325 kişilik nüfus için yeterli donatı alanı ayrılmadığını, lise için alan ayrılmadığını belirterek bu durum şehircilik ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığına karar verdi. Raporda ayrıca dava sonucu rezerv yapı ilanı kararının da iptal edildiği aktarıldı.

YENİŞEHİR'İN KOMŞUSU

Plan açıklama raporunda, bölgedeki hak sahiplerinin gerçekleştireceği yatırımların hayata geçirilememesi ve bu durumun mağduriyete neden olmaması için plan çalışması yapıldığı kaydedildi. Rapora göre Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir'i kapsayan Avrupa Yakası Rezerv Yapı alanının komşusu olan bölge, bakanlık tarafından 12 Şubat 2021'de tekrar rezerv yapı alanı ilan edildi.

YÜKSEKLİK 32 METRE

Hazırlanan plan ile alana; ticaret, konut, akaryakıt istasyonu, cami, sağlık tesisi, eğitim, park, meydan, sosyal ve kültürel tesis, spor fonksiyonları verildi. Alanda yaşayacak nüfus bu kez 4 bin 776 kişi olarak hesaplandı. Konut, ticaret ve akaryakıt istasyonu için yaklaşık 310 bin metrekarelik alanda 462 bin 646 metrekare inşaat yapılacak.

Konut alanı yaklaşık 215 bin metrekareyi kapsıyor. Okul, hastane, cami, sosyal tesis, spor alanı, park, ve meydan gibi donatı alanları için yüzde 41 yani 468 bin 960 metrekare ayrıldı. Konut ve ticaret alanında emsal 1.50 yükseklik 32 metre olarak belirlendi.

MÜLKİYET DAĞILIMI

Planlama alanı hazine, Emlak Konut, TOKİ, İBB, İSKİ, Başakşehir Belediyesi, TEİAŞ, vakıf ve özel mülkiyete konu parsellerden oluşuyor.