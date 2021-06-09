Mahkeme Sözcü TV’yi haklı buldu, RTÜK kararını iptal etti

Ankara 15. İdare Mahkemesi, yaklaşık 11 ay boyunca Sözcü TV'nin logo değişikliği talebini gündeme almayan ve daha sonra da talebi reddeden RTÜK'e ders niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme, Sözcü grubuna ait “SRT Sivas” isimli televizyon kanalının logosunun “SZC” şeklinde değiştirilmesi için yapılan başvuruyu reddeden RTÜK kararını iptal etti. Kararda, logonun Türk Marka ve Patent Esntitüsünce de onaylandığı belirtilerek, RTÜK kararının dayanaksız olduğu belirtildi. Böylece, SRT Sivas Televizyonu'nun logosu SZC olarak değişecek. Sözcü TV, 21 Şubat 2020'de uydudan ulusal yayın yapan SRT isimli kanalı, sahibi olan Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi'nden satın aldı. Kanalın “Sivas SRT” olan logosunu “SZC” olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020'de RTÜK'e başvurdu. RTÜK, önce bazı belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle Sözcü TV'de bu eksikleri tamamlamasını istedi. Sözcü TV 16 Mart 2020'de eksik belgeleri tamamladı. Ancak RTÜK başvuruyu aylarca gündemine almadığı gibi cevapsız bıraktı.

■ CEZA KESTİLER: Bunun üzerine Sözcü, RTÜK'ün başvurusunu gündeme almadığını kamuoyuna duyurdu. Logo değişikliği başvurusunu gündeme alması beklenen RTÜK ise, bu haberin duyurulmasının ardından toplanarak Sivas SRT ibaresinin SRT Sivas şeklinde kullanıldığını bahane ederek Sözcü TV'ye ceza kesti.

■ DAVA AÇILDI: 11 Kasım 2020'de RTÜK'e bir kez daha, logo değişikliği talebini tekrarladı. Ancak RTÜK bu başvuruyu da yanıtsız bırakarak gündemine almadı. Talep, süresi içerisinde gündeme alınmayınca zımnen reddedilmiş oldu. Bunun üzerine Sözcü TV vekili avukat İsmail Yılmaz idari mahkemesine başvurdu.

■ KARAR VERİLDİ: Davayı gündemine alan Ankara 15. İdare Mahkemesi, RTÜK'ten savunma istedi. RTÜK, mahkemeye gönderdiği savunmasında, Sözcü TV'nin başvurusunu 24 Şubat 2021'de yani davanın açılmasından 1 ay sonra karara bağladığını bildirdi. RTÜK kararında Sözcü TV'nin talebinin, değiştirilmek istenen logonun Türk Marka ve Patent Kurumu'nca onaylanmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

■ İŞLEM YAPILMADI: Dosyayı değerlendiren Mahkeme de, yaptığı inceleme sonucu Sözcü TV'yi haklı buldu. RTÜK'ün başvuruyu reddetmesine ilişkin kararını iptal eden mahkeme, Sözcü TV'nin istenen belgeleri tamamladığına, buna karşın yapılan iki başvurunun da gündeme alınmadığı ve 60 günlük yasal süre içinde cevap verilmediğine dikkat çekti. Kararda, “idarece makul süre içerisinde olumlu veya olumsuz bir işlem tesis edilmediği anlaşıldığından başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

■ DAYANAKSIZ KALDI: RTÜK'ün, dava açıldıktan sonra toplanarak, kullanılmak istenen yeni logoya (SZC) ilişkin marka tescil başvurusunun Türk Marka ve Patent Kurumunca reddedildiği gerekçesiyle, Sözcü TV'nin başvurusunu reddettiği anımsatılan kararda, “Türk Marka ve Patent Kurumuna davacı tarafından yapılan itirazın kabul edilerek markanın tescil edilmesine karar verildiği görüldüğünden, söz konusu kurul kararının dayanaksız kaldığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Boş yere engel çıkarttılar

Sözcü TV'nin avukatı İsmail Yılmaz, kararı şöyle değerlendirdi: “Sözcü TV'nin logosunu değiştirmek için RTÜK'e yaptığımız başvuru yaklaşık 1.5 yıldan beri sürüncemede bırakılmıştır. Basit olan bu işlem, Sözcü TV'nin önüne dağ gibi büyütülerek getirilmiştir. Mahkeme hukuka uygun davranarak davamızın kabulüne karar verdi. Dolayısıyla mahkeme eliyle Sözcü TV logosunu kullanmamızın yolu açılmış oldu. Adalet yerini buldu. Gecikmeden dolayı ticari zararlarımız olmuştur. Bunlarla ilgili tazminat davalarını açacağız. Buna sebep olanlar hakkında da yasal yollara başvuracağız.”