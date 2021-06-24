Mahmure Ana’nın mirası itfaiyecilerin oldu

Fatih'te 1909 yılında dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, henüz 4 yaşındayken evlerinde çıkan bir yangında binada mahsur kaldı. Yangına müdahale eden Fatih İtfaiyesi ekipleri, Sakaoğlu'nu alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Bu olaydan sonra ailesi küçük kızlarını kurtardığı için itfaiye teşkilatına duydukları minneti her fırsatta dile getirdi. Sakaoğlu da bu minnet duyguları arasında büyüdü.

TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ

1936 yılında katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Sakaoğlu, bir taraftan da tıp eğitimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendikten sonra ABD'ye giderek bir süre de burada çalıştı.

87 YIL SONRA YİNE KAHRAMANLAR ORTAYA ÇIKTI

ABD'de 7 yıl çalışan Sakaoğlu çifti daha sonra Türkiye'ye geri döndü. Bundan sonra yaşamlarını Türkiye'de sürdüren çiftin yıllar süren mutlu evliliklerinde çocukları olmadı. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 1999 yılı Eylül'ünde eşini kaybettikten sonra İstanbul Fatih'teki dairesinde yalnız yaşamaya başladı. Hayatta yalnız kalan Sakaoğlu'nun evinde ikinci yangın çıktı. 83 yıl sonra ikinci kez alevler arasında kalan Sakaoğlu'nun imdadına yine kahramanları yetişti. Sakaoğlu'nu kucaklayarak alevlerin arasından çıkan itfaiye erlerine, o gün güzel kalpli kadın minnetini fazlasıyla ödeyecekti.

KAPIDAN KOVULDU

90'lı yaşlarında olan Mahmure Birsen Sakaoğlu, ölmeden önce hayatta kalan tek yakını emekli albay olan kardeşini görmeye gitti. Ancak kardeşinin kendisini kapıdan geri çevirmesi üzerine tüm mirasını kendisini kurtaran itfaiye erlerine el yazısı ile yazdığı 3 Mayıs 2000 tarihli vasiyetnamesi ile bıraktı.

KARDEŞİME BİR KURUŞ DAHİ VERMEYİN

Sakaoğlu vasiyetnamesinde şöyle dedi;

“Mirasımdan kardeşime bir kuruş dahi verilmesini istemiyorum. Mirasımdan mahrum ediyorum. Esasen mali durumları benden çok çok üstün olup, bütün yeğenlerimin mali durumları benden iyidir. Bahsettiğim üzere sonsuza kadar gerek ev kirasının banka faizlerinin Fatih itfaiye erlerine ve manevi oğlum Mustafa B,'ye verilmesini, hiç kimsenin anaparadan para çekmemesini ahzu kabza selahiyeti olmaması, daireyi satmaması, 2 sahife el yazım ile yazdığım bu vasiyetnamenin uygulanmasını herkesten rica ediyorum.”

YAŞADIKLARI SÜRE 3 AYDA BİR FAİZİ BÖLÜŞECEKLER

Mahmure Birsen Sakaoğlu, “Fatih'te tek başına yaşamaktayım. Şahitler huzurunda vasiyetnamemi yazıyorum” diye başladığı vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirasının(16 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her üç ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenmesini istedi. Sakaoğlu ayrıca manevi oğlum dediği Mustafa B.'ye enflasyona göre otomobil ile geçineceği paranın toplanan faiz ve kiradan peşin verilmesini istedi. Sakaoğlu, mirastan faydalanacakların vefatı halinde kalan mirasının sağ kalanlar arasında bölüştürülmesini şart koştu.

VALİ YARDIMCISI, BANKACI, AVUKAT, MALİYECİYİ DE UNUTMADI

Sakaoğlu vasiyetnamesinde itfaiye erlerinin ve manevi oğlunun dışında banka müdür yardımcısı, maliyecisini, avukatını, vali yardımcısı tanıdığını da aynı şartlarda mirastan faydalanacaklar arasına yazdı.

MİRASI 6 PAYA BÖLÜNDÜ

Sakaoğlu, eşini kaybettikten dört yıl sonra 17 Aralık 2003 tarihinde, 94 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Sakaoğlu'nun mirasçıları 2004'te mirasın belirlenmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Sakaoğlu'nun mirasını 6 pay kabul etti. Kararda mirasın 2 payı kardeşine, kalanı da yeğenlerine bölüştürüldü.

Bu sırada Sakaoğlu'nun bıraktığı vasiyetname ortaya çıktı. Vasiyetin içeriğinin ortaya çıkmasının ardından Sakaoğlu‘nun hayattaki kardeşi Selahattin İ. ile dört yeğeni mahkemeye başvurarak vasiyetnamenin iptalini istedi. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan vasiyetnamenin iptali davası reddedildi. 18 yıl süren davada mahkeme Sakaoğlu'nun mirasından da 272 kişinin faydalanmasına dair karar verdi.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

34 itfaiyecinin avukatı İlyas Gülel'in vasiyetnamenin yerine getirilmesi için açtığı tenfiz davasının karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 15 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davaya itfaiyecilerin avukatları katıldı. İtfaiyeciler ise mahkeme salonunun önünde heyecanla çıkacak kararı bekledi.

18 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Mahkeme sözlü duruşmada taraflara son diyeceklerini sordu. Davanın bittiğini belirten mahkeme Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinin tenfizine karar verdi. 272 kişinin Sakaoğlu'nun mirasından faydalanacağını belirten mahkeme, paranın paylaşımını tereke memurunun yapacağını belirtti.

BANKADA 37 MİLYON TL VAR

34 itfaiyecinin avukatı İlyas Gülel duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “14 Asliye Hukuk mahkemesinde vasiyetnamenin iptali davası açılmıştı. Bu dava reddedildi ve karar kesinleşti. 272 kişi hak sahibi olarak belirlenmişti. Bu tenfiz davasında ise diğer mahkemenin kesinleşen kararı onandı. Mahkeme Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirasının 272 kişiye paylaştırılmasına karar verdi. Mirası da tenfiz memuru mirası 272 kişiye paylaştıracak. Son gelen kayyum raporunda bankada 37 milyon TL bulunduğunu biliyoruz” dedi.

NASIL KURTARDIKLARINI ANLATTILAR

Olay günü Mahmure Birsen Sakaoğlu'nu kurtaran ekipte yer alan İlyas Kuşaklı, “Olaya müdahale ettik. İçeride bir kadının olduğunu söylediler. Merdiveni dördüncü kata yanaştırdık. Mahmure Ana'yı kucaklayarak merdivendeki arkadaşa verdim. Yangını söndürmeye devam ettik” dedi.

Hakan Karahan ise “İlyas ağabeyle birlikte içeri girdiğimizde Mahmure hanımı gördük. Müdahale ederek dışarı çıkarıp güvenli bölgeye aldık. Mahmure hanım da bunu borç bilerek bu mirası bize bırakmış oldu. Kendisine Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun diyorum” dedi.

Karahan ve Kuşaklı, “Dava çok uzun sürdü. Bugün sonuçlandı. O zaman itfaiyeci arkadaşlara kalacağını zannettik. Fatih'te bulunan 272 kişiye kaldı. Bir annemiz daha oldu” dedi.

MAHMURE ANA’YI NASIL KURTARDIĞINI ANLATTI

Sakaoğlu'nu ikinci kez alevlerin arasından kurtaran itfaiye eri İlyas Kuşaklı ise 2000 yılında çıkan yangında görevli olduğunu, Sakaoğlu'nu alevlerin arasından kurtarışlarını şöyle anlattı;

“Altı araç oraya vardık, yangını kontrol altına almaya çalışırken içeride yaşlı bir hanımın olduğu söylendi. Biz kurtarma timi olarak merdivenden çıktık. Diğer arkadaşlar da apartman merdiveninden çıktı. İçerde yaşlı bir kadının kalkamadığını gördük. Arkadaşların yardımıyla beraber çelik kapıyı açıp içeri girdim, Mahmure hanımı merdivendeki arkadaşlara verdim. Mahmure hanımla oradan tanışıyoruz. Kardeşine gidiyor, kardeşi kabul etmeyince valiliğe geliyor. Miras bıraktığı eski Vali Yardımcısı Erdoğan İzgi beyle görüşüyor o zaman. Sonuçta ‘Ben mirasımı itfaiyecilere bırakacağım' diye evraklarını düzenliyor. 2003 tarihinde de Mahmure anamızı kaybettik. Mahmure annemizi biz sadece yangında gördük daha hiç bir şekilde göremedik.”

Şimdi tenfiz davasından çıkacak karara göre mirastan kim, ne kadar para alacağı belli olacak ve Mahmure Ana'nın vasiyeti yerine gelmiş olacak.