Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar oruç tutmaya başladı. Gündelik yaşamında her zaman yaptıkları şeylerin oruçlarını bozar mı soruları da arttı. Bunlardan en çok merak edilenlerden biri de makyaj yapmak, ağda yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? İşte yanıtı…

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Özellikle kadınları yakından ilgilendiren bu konuda Diyanet, makyaj yapmanın orucu bozmayacağını belirtiyor. Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Bu konu göze alındığında makyaj yapmak oruca zarar vermez.

AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet işlerinin bu konudaki görüşü şu şekilde; Vücutdaki kılların hangi yolla olursa olsun alınmaları orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak ve saç bakımı bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.