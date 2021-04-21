Makyaj yapmak veya saç boyamak orucu bozar mı?

Oruç tutan Müslümanlar, orucun hangi hallerde bozulacağını merak ediyor. Ramazan Ayı’nın gelmesiyle Türkiye’de oruç heyecanı yaşanıyor. Milyonlar kişi oruç için niyetini etti ve günü oruçlu olarak geçirecek. Peki, makyaj yapmak orucu bozar mı? Ağda yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak orucu bozar mı? İşte Diyanetin konu hakkındaki yorumları…

SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak ve saç bakımı bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Özellikle kadınları yakından ilgilendiren bu konuda Diyanet, makyaj yapmanın orucu bozmayacağını belirtiyor. Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Bu konu göze alındığında makyaj yapmak oruca zarar vermez.

AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet işlerinin bu konudaki görüşü şu şekilde; Vücutdaki kılların hangi yolla olursa olsun alınmaları orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.