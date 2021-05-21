Malatya depremi sonrası Prof. Naci Görür’den açıklama: Oldukça aktif gözüküyor

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Verilere göre, saat 19.06'da olan deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin yerin 5 kilometre derinliğinde ve 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD tarafından depremle ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06’da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

NACİ GÖRÜR: OLDUKÇA AKTİF GÖZÜKÜYOR

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de depremi değerlendirdi.

Görür, “Kısa bir süre önce Malatya/Kökpınar yöresinde ve DAF üzerinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa bir zaman önce de bu yörede benzer boyutlu depremler oldu. DAF Çelikhan- Erkenek segmanı sınırında oldukça aktif gözüküyor” ifadelerini kullandı.