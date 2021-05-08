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Malatya’da 11 saatte 27 deprem meydana geldi

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde son 11 saat içerisinde toplam 27 deprem meydana geldi. En büyüğü 3.9 olan depremlerde herhangi bir can yada mal kaybı olmadı.

Güncellenme: 11:50, 08/05/2021
HaberlerGündem
Malatya’da 11 saatte 27 deprem meydana geldi

FAD verilerine göre geçen gece saat 23.18'de Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından ise başlayan ve bu sabah saat 10:15’e kadar devam eden 1.4 ile 3.00 şiddetinde değişen toplam 26 deprem daha meydana geldi. Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı duyuruldu. Sosyal medya hesabından gece yaşanan deprem ile ilgili bilgi veren Malatya Valisi Aydın Baruş, “Saat 23.18'de Pütürge İlçemizde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” paylaşımını yaptı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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