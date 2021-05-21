Malatya’da korkutan deprem! İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

AFAD, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Verilere göre, saat 19.06’da olan deprem, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin yerin 5 kilometre derinliğinde ve 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Malatya – Battalgazi'de saat 19:06'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili birimlerden an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Ekiplerin alanda tarama faaliyeti devam etmektedir. Geçmiş olsun Malatya” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER