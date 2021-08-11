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Malatya’da tren raylarını çaldılar

Malatya’da, TCDD'ye ait 29 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı.

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Malatya’da tren raylarını çaldılar

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde yapılan operasyon neticesinde şüpheli 2 şahsın aracında gerçekleştirilen aramada, Hekimhan ilçesinde TCDD’ye ait 24 adet toplam 29 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 ton 700 kilogram ağırlığında çalıntı ray demiri ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

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