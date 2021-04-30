Malezyalı şirketin işletmecilere ihtar gönderdiği Sabiha Gökçen’de dükkanlar kepenk indirdi

Tam kapanmada havalimanlarında işletmelerin çalışmaya devam etmesine izin verilmesine rağmen, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda işletmelerin kepenk indirdiği ortaya çıktı. Daha önce işletmelere kira ödemedikleri için ihtar veren Malezyalı şirketin kepenk indirmelerin nedeni olduğu öne sürüldü.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık, “Rezalet, skandal. İstanbul Havalimanı'nda her dükkan açık Sabiha Gökçen Havalimanı'nda emniyet müdürü baskısıyla dükkanlar kapatılıyor. Emniyet Müdürü Nilgün Selvi kime hizmet ediyor?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 20 yıl süre ile işletme hakkını elinde bulunduran Malezyalı, Malaysia Airports Holdings Berhad isimli şirket, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan, havalimanı içinde hizmet veren 50'ye yakın iş yerine kiralarını ödeyemedikleri için ihtarname göndermişti. En düşük kiranın 10 bin euro olduğu havalimanında iş yeri sahipleri kepenk kapatmayla karşı karşıya kaldıklarını dile getirmişti.