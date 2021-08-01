Malkara’da arsa ve tarlalar belediyeden satılacaktır

Malkara Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, belirlenen arsa ve tarlalar belediyeden satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Malkara Belediyesine ait 12 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.

İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3’ü kadardır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 10.08.2021 Salı Günü saat 16:00'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

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