Maltepe Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi anlaşmasına varıldı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikasıyla sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, “Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıç, ikinci bir paylaşımda bulunarak, “Genel Başkan Yardımcımız @veliagbaba, İstanbul İl Başkanımız @Canan_Kaftanci ve Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu‘na özverileri için Maltepe Halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.