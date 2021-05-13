Maltepe’de 3 kişinin öldüğü çatışmada Sedat Peker detayı!

Maltepe, Başıbüyük Mahallesi, Hercai Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında, iki gurup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda, başına, bacaklarına ve eline 4 kurşun isabet eden Mevlüt Mesut Bilgili (30) ile göğsünden vurulan Metin Gökhan Ocakçı (35) hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3 OLDU

Olayda Batuhan Ş.(24) bacağından, Uğur Köroğlu (40) ise 2 kurşunla göğsünden yaralandı. Köroğlu tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

SEDAT PEKER'LE AYNI KAREDE

Hastanede hayatını kaybeden Uğur Köroğlu'nun son dönemlerde yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'le çekilen bir fotoğrafı dikkat çekti. Köroğlu’nun ayrıca savaş bölgelerinde ağır silahlarla çekilen fotoğrafları da ortaya çıkarken çok sayıda suç kaydı olduğu da öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayla ilgili Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayın arazi anlaşmazlığı sebebiyle yaşandığı idda ediliyor. Olaya karışan isimlerden üçünün 48 suç kaydı olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden iki kişinin de karşı gruptan olduğu belirtildi.

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