Maltepe’de korku dolu anlar

Olay saat 13.20 sıralarında Fındıklı Mahallesi Evren Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binan 2'inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyümesiyle binada 3 kişi mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşlar hemen olayı itfaiye polis ve sağlık ekipleri bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından binada mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalan 2 kişiyi tahliye etti.

Yanlış park yüzünden itfaiye aracının merdiven kovası yere inemezken ekipler el merdivenini ile ek yaparak yaşlı bir kadını kucaklarında kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Acil servis ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)