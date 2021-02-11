Maltepe’den çaldığı otobüsle Taksim’e giden şüpheli tutuklandı

İstanbul Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Taksim'e giden A.V.Ç., gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli A.V.Ç. “haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık” suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgusunun ardından A.V.Ç.'nin “haksız yere elde bulundurulan anatharla kilit açmak suretiyle hırsızlık” suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda 22 yaşından sonra özel halk otobüslerinde 6 sene şoförlük yaptığını söyleyen A.V.Ç., “Şu an otel işletmeciliği yapıyorum. Ben özel halk otobüsünü Bostancı sahil otobüs duraklarından sabaha karşı 05.00 sularında aldım. Otobüsü gördüm. Normal şoför otobüsü nasıl açıyorsa o şekilde açtım. Otobüse bindim. Otobüs anahtarını aldım. Usule uygun şekilde çalıştırdım” dedi.

“ASLINDA KABATAŞ'A GİTMEM GEREKİYORDU”

Taksim'e kadar gittiğini anlatan A.V.Ç., “Aslında benim Kabataş'a gitmem gerekiyordu ancak gezme olmasın diye Taksim'de otobüsü köprü altında bıraktım. Bıraktıktan sonra otobüsün kapılarını, ışıklarını kapattım. Aslında tekrar otobüsü aldığım yere bırakmak istedim. Benim aracım var ancak yanımda o sırada aracım yoktu. Taksi, dolmuş gibi hiçbir araç da yoktu. O anda bunun bir sakıncası olmayacağını düşündüm. Otobüse bir zarar vermedim. Herhangi bir maddi kazanç sağlamadım. Bir canı kurtarmak için suç işledim” diyerek pişman olduğunu söyledi.