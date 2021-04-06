Manastır Şehitliği Tekke Şehitliği oldu

Çaybaşı Kaymakamlığı'na başvuran kişi, Manastır Şehitleri Anıtı'nın adının ‘Tekke Şehitliği' olarak değiştirilmesini istedi. Çaybaşı Belediye Meclisi, 1 Nisan'da talebi kabul edip ismi değiştirdi.

Ünye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Coşkun, “Olayın geçtiği alan Manastır Köyü olduğundan günün yöneticileri ve halkın aldığı ortak karar ile Manastır Şehitliği isminin verilmesi uygun görülmüştü. Anma gününde bile çelenk sunum yapılmaktayken, şehitliğin ismini değiştirmek katliamın izlerini unutturmaya çalışmaktan başka bir şey değildir” dedi.