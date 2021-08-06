Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum” dedi.