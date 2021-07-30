Manavgat’ta yangın bir mahallede büyüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının Sevinç Mahallesi'nde büyüdüğü bildirildi.

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Antalya Manavgat’ın farklı noktalarında 3 gündür devam eden yangın, öğlen saatlerinde de İbradı yolu üzerindeki Sevinç Mahallesine ulaştı.

Dağların arasında kalan mahallenin etrafındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, mahallenin camisini ve birçok evi küle döndürdü.

Yangını söndürebilmek için çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter müdahale ederken, mahallede yaşayan birçok kişi ise evlerini terk ederek güvenli alanlara geçti.

“KAÇIN YANARSINIZ”

Bu sırada alevlerin arasında kalan mahalleden otomobiliyle süratle kaçan bir kişi yol kenarında yangını görüntüleyen basın mensuplarına “Çabuk kaçın, yanarsınız” diye bağırdı.

Öte yandan mahalleye giden yol, zaman zaman yoğun duman nedeniyle kapandı. Bölgede devam eden söndürme çalışmaları ve mahalledeki yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kaplayınca, güneş kırmızı renge büründü. DHA