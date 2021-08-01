Manavgat’tan acı haber! Ölü sayısı yükseldi
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde bir çiftin cansız bedenleri bulundu. Manavgat'ta yangın nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde beş gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi’nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur’un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.
Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki’ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi’ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yaşamını yanarak ölmüştü.
Orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş, Gebece mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurkan devrilen arazözde yanarak can vermişti.