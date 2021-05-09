Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkında çarpıcı iddialar

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk ve bazı yöneticilerin görevi kötüye kullandığına dair iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı'nın izniyle Manisa Valiliği tarafından ön inceleme başlatıldı.

CİMER’e başvuru yapan ve iddiaların sahibi olan iş insanı Hacı Nuh Kaya, Sözcü’ye konuştu. Kaya, yönetim kurulu başkanı olduğu Manisa Geri Dönüşüm Enerji. A.Ş.’nin işlettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Rehabilitasyon Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası’nın bakımı ve işletilmesinin baskıyla ellerinden alındığını dile getirdi:

40 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

– Ortağım Cihan Yürekli, ben Manisa'ya gelmeden önce Manisa Geri Dönüşüm Enerji A.Ş. adı altında Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Rehabilitasyon Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası’nın bakımı ve işletilmesini almış. Bende 2019 yılında tesisin 60’ına ortak olup yönetim kurulu başkanlığına seçildim Bu olay yerel seçimlerden önceydi. Şirkete ortak olduktan sonra ilk olarak 15 milyon değerinde bir yatırım yaptık. Daha sonda Soma ve Akhisar ilçelerinde enerji üretim tesisleri kurduk. Vahşi sahada lisanssız enerji üretimine başlayarak Gediz Elektrik'e elektrik enerjisi satmaya başladık. Yaklaşık 40 milyonluk bir yatırıma geçtik.

– İki ay sonra Ertuğrul Yıldırım isimli bir kişi bize gelerek para istemeye başladı. “Buranın yüzde 17 gayri resmi bir anlaşması var. Bu parayı vereceksiniz” gibi sözlerle bizden para istenmeye başladı. Bu konuyla ilgili ortağıma sorduğumda bana “Bunlar bu konuyla ilgili bana çok baskı yaptılar. Ama ben vermedim” dedi. Biz zaten resmi sözleşme gereği yüzde 12.5 cirodan pay veriyoruz. Biz bu parayı vermek istemeyince, yaptığımız çalışmaları durdurmaya başladılar. Mobing uygulanmaya başlandı.

SEÇİM BİTİNCE MOBING BAŞLADI

– O günlerde konuyu MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ilettim. Kendisine, “Burası sizin belediyeniz. Burada şu şekilde durumlar var. Mobing uygulanıyor. Bizden para istiyorlar. Bu yatırım için borçlandık. Sıkıntılarımız var” dedim. Bana “Sen telefonu kapat. Seçim öncesi böyle şey mi olur?” dedi. Daha sonra seçime kadar bize karışmadılar.

– 2019 yerel seçimleri sonrası mobing daha büyük bir şekilde başladı. İlçe sahalarına bile giremedik. Araçlarımız arıza yaptı, götüremedik. Bize “Ya parayı vereceksiniz. Ya sözleşmeyi fesh edeceksiniz” dediler. Kent Beton’un sahibi Cemal Karakurt’u yanımıza getirerek “Burayı bu şahsa devredeceksiniz. O kişi buraya yakma yapacak” dediler. Zaten bizim imzaladığımız sözleşmede yakma var. Ancak bu yatırımın süresi gelmemiş. Bize daha süresi gelmemiş bir işi yaptırmaya kalktılar. Biz bu yatırımı şu anda yapmayacağımızı ve işi tesisi devretmeyeceğimizi söyledik.

22 MİLYON DOLARLIK TESİSİ BEDELSİZ DEVRETTİK

– Mobingler ciddi boyutlara gelmeye başladı. Siyasi yönden de baskılar geleye başladı. Ceza üstüne ceza yazılmaya başladılar bize. Baskılar ve cezalar yüzünden anlaşmaya gitmek zorunda kaldık. Sonra Kent Beton A.Ş. gelerek, bizden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın zorlamasıyla sözleşmeyi aldılar. Biz devretmek zorunda kaldık. Ardından bizi alt yüklenici yaptılar. Alt yüklenici olmamıza rağmen bir yıl boyunca bütün işleri biz yürütmeye başladık. Ayrıca bir yıl boyunca bizden yüzde 22.5 kira bedeli istediler. Bunu yaklaşık üç ay boyunca ödedik.

– Kira bedelini ana sözleşme sahibi ödemesi gerekirken biz ödedik. Bu açık ve kesindir. Belgeleri vardır. Bize bir yıl boyunca bütün işleri bitirdikten sonra usulsüz bir şekilde bizim alt yüklenici sözleşmemizi de fesh ettiler. 22 milyon dolar değer bedeli olan bir tesisi çaresiz bir şekilde bedelsiz olarak devretmek zorunda kaldık.

– Hakkımızı aramak için sekiz defa CİMER’e ve savcılığa başvurdum. Savcılık bana daha 5 Mayıs 2021 tarihinde bir yazı gönderdi, “Konuyu bize daha açık ve net olarak yazarak gönderin” dedi. Şu anda altyüklenici olarak işimizin fesh edilmesiyle ilgili yargıya intikal etmiş bir olayımız var. Savcılıkta suç duyurumuz var. Sayıştay'da ve İçişleri Bakanlığımız da dilekçe var.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İDDİALAR ASILSIZ

İddialar sonrası bir Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Asılsız iddialarda bulunan Hacı Nuh Kaya, kim tarafından ne amaçla ve ne çıkar sebebiyle yaptığına anlam veremediğimiz yalan ve iftiralarla dolu bir dosyayı İçişleri Bakanlığımıza sunmuş olup, Bakanlığımız da Manisa Valiliğimize konunun ön inceleme yapılması için dosyayı göndermiş, Valiliğimiz de konunun incelenmesi için bir uzman atamış, atanan uzmanın ön incelemesi henüz tamamlanmamıştır.

– Ön incelemesi dahi tamamlanmayan bir konuyla alakalı İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız iddialara ilişkin olarak kurumumuzu ve yöneticilerimizi karalamaya yönelik gerçek dışı ve iftira niteliği taşımakta olan haberlere ilişkin gerek iddia sahipleri gerekse söz konusu haberleri yapan mecralara yönelik yasal işlemleri başlatacağımızı da kamuoyuna saygıyla duyururuz.