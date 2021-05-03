Manisa Lalesi’ni koparan yandı!

Manisa'da 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi içinde barındıran 1517 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yasaklandı.

Doğa güzelliklerini içinde barındıran Spil Milli Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte açan çeşitli bitki türü ve çiçekleriyle göz kamaştırmaya devam ediyor.

Spil Milli Parkı'nın önemli endemik bitkileri arasında yer alan Manisa Lalesi ise açmaya başladı. Her yıl Nisan ayının son haftası açan laleler, bu yıl hava değişiklikleri sebebiyle Mayıs'ın ilk haftası kendisin gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan gazeteciler ise Manisa Lalesi'ni fotoğraflayarak meraklılarıyla buluşturuyor.

KOPARANLARA 80 BİN 465 LİRA CEZA

Endemik bitkiler arasında yer alan Manisa Lalesi, biyolojik çeşitliliğin yok edilmemesi için Spil Milli Parkı'nda özel bir alanda koruma altında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda corona virüsü sebebiyle Spil Milli Parkı'na çıkışların yasaklanması, Manisa Lalesi'nin koparılmasının veya zarar verilmesinin önünü geçmiş oluyor.

Çevre Koruma Kanunu çerçevesinde koruma altında olan Manisa lalesine zarar veren veya koparanlara geçtiğimiz yıl 73 bin 747 lira ceza kesilirken, bu yıl ceza miktarı 80 bin 465 liraya yükseldi.

“NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN BİR TÜR”

Manisa Lalesi'nin Türkiye'de koruma altında olan 14 tür laleden birisi olduğuna dikkat çeken Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, koparmanın cezasının büyük olduğunun altını çizdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Milli Parkımızın yılkı atları ile 120 endemik bitki türü ile çok zengin bir milli parkımız. Milli parkımızda Manisa Lalemizi de görmek mümkün. Laleler geçmişten beri Osmanlı İmparatorluğu ve Türklüğün simgesi olmuştur. Ülkemizde 14 türü mevcuttur ve Manisa Lalesi bunların en önemlileridir.

* Endemik bir türdür, nesli tehlike altında olan bir türdür. Nesli tehlike altında olan bir tür olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2015 yılında tür eylem planları yaparak endemik bitki türümüzün korunmasını sağladık.

* Özellikle vatandaşlarımızdan çok duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz bu alanlarımızı sık sık kontrol ediyoruz. Çiçeği koparan vatandaşlar yüksek ceza almaktadırlar. Koruma memurlarımız sürekli denetim yapıyorlar.