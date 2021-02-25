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Manisa Prime Projesi kapsamında 5 yıldızlı otel kiraya verecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 yıldızlı otelin 25 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve işletilmesi işi ihale edilecek.

Güncellenme: 12:42, 25/02/2021
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Manisa Prime Projesi kapsamında 5 yıldızlı otel kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Prime Projesi kapsamında yapımına devam edilen A blokta bulunan ticari alanlar ile B bloktan oluşan 5 yıldızlı otelin 25 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

İhale, 10 Mart 2021 tarihinde saat 15:00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

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