Manisa’da fırtınanın yol açtığı hasar giderildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Çarşamba gecesi meydana gelen yoğun yağış ve rüzgar hızının saatte ortalama 70 kilometreye yaklaştığı gece boyunca oluşan tahribatı gidermek için çalışmalarını sürdürdü.

Yağış ve fırtınanın ardından ortaya çıkan olumsuz tablonun normale dönmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptığı çalışmalarla yağış ve fırtınanın yol açtığı sorunları ortadan kaldırdı.

GEREKLİ TAMİRATLAR YAPILDI

Bu kapsamda çatı tamiratları ve devrilen billboardların onarımı, otobüs duraklarında yenileme ve tadilat işlemleri, rüzgarın etkisiyle yan yatan veya devrilen ağaçların kaldırılması ve köklerine kuvvetlendirme çalışması yapılarak sağlamlaştırılması, kırılan dallarının budanması ve köklenen ağaçların bulunduğu yerden başka bir noktaya taşınması ve mezarlık alanlarında da gerekli tamiratlar yapıldı.

Manisa'da etkili olan aşırı yağış ve saatte ortalama 70 kilometre hıza varan fırtınanın oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yağış ve fırtınanın hasarının daha fazla büyümemesi için anında müdahaleler gerçekleştirdik. Olası afet durumlarına karşı ekiplerimiz, yine 7/24 hazır durumdalar. Rabbim, bizleri afetlerden korusun” diye konuştu.

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