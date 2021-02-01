Manisa’da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı

Ahmetli’nin Bintepeler Akçeşme mevkisinde, dün akşam saat 17.00 sıralarında art arda gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerdem Ümit Zangal’ın boynu kırılarak, diğer 3 gencin ise pompalı tüfekle vurularak öldüğü saptandı.

Cesetlerin yanında ise tek kırma olarak tabir edilen av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma el koyarken, 4 gencin cenazeleri önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside de ilk tespitler doğru çıktı ve gençlerden Ümit Zangal’ın diğerlerinden farklı olarak boynundaki kırık nedeniyle öldüğü kesinleşti.

TÜFEK, MUHARREM ZENGİN’İN BABASINA AİT

Acı haber 4 gencin ailelerini yıkarken, geniş çaplı araştırma başlatan jandarma, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin’in zeytin tüccarı babası Suat Zengin’e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit etti.

ASKERE GİDECEK ARKADAŞLARI İÇİN TOPLANMIŞLAR

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma kapsamında gençlerin, Amasya’ya askere gidecek ortak bir arkadaşları için, kalabalık bir grup olarak cumartesi günü, Muharrem Zengin’in babasına ait bağ evine gittikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre burada yemek yiyip, sohbet eden arkadaşlar, ilerleyen saatlerde ailelerini arayıp, bağ evinde kalacaklarını söyledi. Ancak 4 arkadaş, pazar akşamı, Ahmetli’nin Bintepeler Akçeşme mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ölü bulundu.

TRABZONSPORLU ESKİ FUTBOLCU MEHMET ZENGİN’İN YEĞENİ

Gençlerden Muharrem Zengin’in bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin’in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Gençlerden Neşet Dalgın’ın ise kuaför olduğu ve bugün doğum gününü kutlamayı planladığı öğrenildi. Öte yandan aracın da Dalgın’a ait olduğu tespit edildi.

JANDARMA, OLAY YERİNDE İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE DELİL ARADI

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Ahmetli Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen olay yeri inceleme çalışmalarına bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan delilleri tek tek toplarken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) da iz takip ve narkotik köpekleri ile iz sürdü. Jandarmanın olay yerindeki çalışmaları öğle saatlerinde tamamlandı.

CENAZELERİ ALINDI

4 gencin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde ailelerine teslim edildi. Serkan Zangal, amcasının oğlu Ümit Zangal ve Neşet Dalgın’ın cenazeleri memleketleri Manisa’nın Alaşehir ilçesine, Muharrem Zengin’in cenazesi ise Ahmetli ilçesine götürüldü. Serkan Zangal ve Ümit Zangal ile Neşet Dalgın’ın cenazelerinin bugün ikindi namazında Hacıbey Mahallesi’ndeki Kavala Camii’nde, Muharrem Zengin’in cenazesi ise ikindi vakti beklenmeden Kestelli Mahallesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.

DEDE: ‘GAYET NEŞELİYDİ’

Hayatinı kaybeden Muharrem Zengin’in kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi Muharrem Zengin, “Durum bize bildirilince hemen olay yerine gittim. Gittiğimde hareketsiz yatıyordu. Bulundukları yer de kalabalıktı. Torunumu en son cumartesi günü gördüm. Hiçbir farklılık yoktu. Hatta gayet neşeliydi dedi. (DHA)