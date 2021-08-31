Manisa’da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İlçeye bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi yakınlarındaki yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Bünyanosmaniye Mahallesi yakınlarında saat 12.40 sıralarında orman yangını başladı. Dumanları görenler itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yanan alana 6 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi ve 1 helikopterle müdahaleye ediliyor.

Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olması nedeniyle söndürme çalışmaları zorlaşırken yangının daha fazla büyümemesi için ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 helikopter daha bölgeye yönlendirildi.

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