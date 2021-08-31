Manisa’da orman yangını
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İlçeye bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi yakınlarındaki yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Bünyanosmaniye Mahallesi yakınlarında saat 12.40 sıralarında orman yangını başladı. Dumanları görenler itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yanan alana 6 arazöz, 2 su tankeri, çok sayıda orman işçisi ve 1 helikopterle müdahaleye ediliyor.
Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olması nedeniyle söndürme çalışmaları zorlaşırken yangının daha fazla büyümemesi için ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 helikopter daha bölgeye yönlendirildi.