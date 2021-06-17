Mansur Yavaş, Adana’da kreş temeli atma törenine katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte temel atma töreninin alanına gelen Mansur Yavaş'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlarla selamlaşan Mansur Yavaş gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Temel atma töreninde kürsüye çıkan Mansur Yavaş “Vatandaşlarım bize Adana'ya gelince ‘Yurt gezilerine başladınız mı?’ diye soruyor. Siz bizi kentlerimizde hizmet etmek için seçtiniz. Yaşadığınız kentlerde keyif almanız için çalışıyoruz. Şeffaf belediyecilik yapıyoruz. Hesap veriyoruz. Hayali yatırımlara, dinazorlara, boşa gidecek işlere harcayacak paramız yok. Halkımıza hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan'a ilçesinde 150 kişilik kreş temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ankara Yenimahalle, İzmir Buca ve Kozan Belediye Başkanları ile Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin katıldı.