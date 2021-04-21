Mansur Yavaş bir ilki daha gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tedavi masrafları milyonlarca lirayı bulan SMA hastalığının önüne geçmek için yeni evlenen çiftlere test uygulaması başlattı.

Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan Yavaş, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Başkent’te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Yeni evlenecek çiftlerimize ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Belediyenin internet adresi üzerinden doldurulan forumla başvurular yapılabiliyor.

Yalnızca yeni evlenecek ve evlilik durum belgesi olan çiftleri uygulamaya katılabiliyor.

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