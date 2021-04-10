Mansur Yavaş duyurdu: Esnafa destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam ilçesinde 8 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen yangında iş yerleri zarar gören esnafa da nakit desteği sağlayacaklarını açıkladı.

“YARALARIMIZI BERABER SARACAK, BERABER İYİLEŞECEĞİZ”

Yavaş, Kızılcahamam Yenice Mahallesi Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Konuyu meclis gündemine taşıdıktan sonra sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Yavaş, “Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, Kızılcahamam'da çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafımızın her birine Ramazan ayının da yaklaşması münasebetiyle 15 bin TL nakdi destekte bulunacağız. Yaralarımızı beraber saracak, beraber iyileşeceğiz” dedi.

“YAVAŞ, BURAYI 3 AY İÇİNDE YAPIP ESNAFA TESLİM ETMEYİ TAAHHÜT EDİYOR”

Belediye Meclisinde konuyla ilgili söz alan Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık da, “Yangınla ilgili mağdur olan bütün esnafa ben de buradan geçmiş olsun diliyorum. Ciddi manada kayıpları oldu. Kızılcahamam Belediye Başkanı eğer arzu ederse ve bize yetki devrini yaparsa Büyükşehir Belediye Başkanımız burayı 3 ay içinde yapıp esnafa teslim etmeyi taahhüt ediyor, biz bunu seve seve yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

ÖTA'LARA 3 AY DAHA UZATILAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ ARTIRILDI

Özel Halk Otobüsü (ÖTA) esnafına 18 Temmuz-15 Ekim 2020 tarihleri arasında sağlanan gelir desteği ödemeleri, Yavaş'ın önerisiyle merkezdeki otobüsler için 400 TL'den 500 TL'ye, çevre ilçelerde hizmet veren otobüsler için de 120 TL'den 150 TL'ye yükseltildi. Meclis'te oy birliği ile kabul edilen karar doğrultusunda ayrıca pandemi sürecinin ağırlaşması nedeniyle gelir desteği ödemelerinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi.

FİİLEN ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLEN ARAÇ BAŞINA HER TAKVİM GÜNÜ 500 TL ÖDEME YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreyle merkezde hizmet veren taşıma birlik veya kooperatiflerinin araç takip sistemi ve Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) verileriyle fiilen çalıştıkları tespit edilen araç başına her takvim günü için 500 TL, çevre ilçelerde ise 150 TL ödeme yapacak.