Mansur Yavaş duyurdu: MEB verdiği izni iptal etti

Mansur Yavaş, 17 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim miraslarından Köy Enstitüleri’ne sahip çıkıyoruz” demişti.

Yavaş, paylaşımında “Belediye meclisimizde aldığımız kararla, Köy Enstitüleri’nin Kuruluş Günü’nde Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmek için bugün proje çalışmalarına başladık” ifadelerini kullanmıştı.

MEB İZNİ İPTAL ETTİ

Yavaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün restorasyonu için belediyeye verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşım Mansur Yavaş, “Hiçbir siyasi farklılık ve kazanım; tarihi yaşatmaktan, eğitime inanmaktan, Cumhuriyet miraslarından önemli olamaz. Biz iyiliği bulaştırmaya her koşulda devam edeceğiz” dedi.

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