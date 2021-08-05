Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma iddiasına yanıt geldi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldığına dair iddialara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.

SOZCU.COM.TR

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onayıyla soruşturma izni verildiği iddia edilmişti. İddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı:

ÖN İNCELEME İZNİNDEN İBARET

– Konu Sinan Aygün'ün Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu üzerine yapılan, prosedürün uygulanmasına dair ÖN İNCELEME izninden ibarettir. Bu süreç, kamu görevlileri hakkında yapılan şikâyetler üzerine yürütülen rutin bir idari işlemdir. Soruşturma izni, ön inceleme tamamlandıktan sonraki sürece dair bir işlem olup şu anda böyle bir durum yoktur. Soruşturma, Savcılık makamı tarafından yapılır; burada İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir ön inceleme söz konusudur. SORUŞTURMA YAPILMASINA ONAY VERİLDİĞİ İFADESİ YALANDIR.

BELİRLİ RANT ODAKLARI

– Belirli kişilerce belli yayın kuruluşlarından servis edilen, İçişleri Bakanlığı VE MÜLKİYE Teftiş Kurulu üzerinde baskı kurmak amacıyla yapıldığı açık olan bu yalan haberin içeriğiyle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu basın kurumlarının bir siyasi duruşlarının olması kabul edilebilir ancak belirli rant odaklarını hangi motiflerle, neden destekledikleri asla anlaşılabilir bir durum değildir.

İMAR BARONLARI DÖNEMİ ORTADAN KALKTI

– Sinan Aygün ve benzeri kişilerin, eski dönemde onlara sağlanan imtiyazlar nedeniyle mahir oldukları bu tip ucuz oyunlarına karşı asla taviz verilmeyeceğinin ve bu dönemin millet iradesi ile sona erdiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. “Tek bir karar alıp rantın 10 kat artırıldığı imar baronları dönemi” ortadan kaldırılmıştır.

HİÇBİR CEMAAT VE VAKFA AYRICALIK YOK

– Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde “rant” devrinin bittiğini; hiçbir kişi, grup, cemaat, vakfa ayrıcalık tanınmayacağını, halkın parasının ve devlet imkanlarının kimseye peşkeş çekilemeyeceğini bir kez daha vurguluyor; bu uğurda söz konusu bedel ödemek olacaksa, peşinen hazır olduğumuzu da belirtiyoruz.”