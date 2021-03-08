Mansur Yavaş: Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü başlığıyla iki farklı tanıtım filmi yayınladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seslendirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosunda, Yavaş’ın şu ifadeleri yer aldı:
* Ayağınıza takılan ayrımcılığın, ayağınıza takılan cinsiyetçiliğin, ayağınıza takılan şiddetin farkındayız.
* Baktığınız hedefe, gösterdiğiniz kararlılığa, sahip olduğunuz güce güç katmak için buradayız.
* Mücadelenizin yanındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun.
İkinci videoda ise Yavaş, şu mesajları verdi:
* Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyor, eşit ve adil yarınlara sizlerle el ele ulaşabileceğimize inanıyoruz.
* Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok. 365 gün, iyi ki varsınız.
* 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.