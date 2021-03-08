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Mansur Yavaş: Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyoruz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iki farklı tanıtım filmi yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ayağınıza takılan ayrımcılığın, ayağınıza takılan cinsiyetçiliğin, ayağınıza takılan şiddetin farkındayız. Baktığınız hedefe, gösterdiğiniz kararlılığa, sahip olduğunuz güce güç katmak için buradayız. Mücadelenizin yanındayız. Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyor, eşit ve adil yarınlara sizlerle el ele ulaşabileceğimize inanıyoruz" mesajını verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:31, 08/03/2021
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü başlığıyla iki farklı tanıtım filmi yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seslendirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosunda, Yavaş’ın şu ifadeleri yer aldı:

* Ayağınıza takılan ayrımcılığın, ayağınıza takılan cinsiyetçiliğin, ayağınıza takılan şiddetin farkındayız.

* Baktığınız hedefe, gösterdiğiniz kararlılığa, sahip olduğunuz güce güç katmak için buradayız.

* Mücadelenizin yanındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun.

İkinci videoda ise Yavaş, şu mesajları verdi:

* Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyor, eşit ve adil yarınlara sizlerle el ele ulaşabileceğimize inanıyoruz.

* Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok. 365 gün, iyi ki varsınız.

* 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

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