Mansur Yavaş: Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü başlığıyla iki farklı tanıtım filmi yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seslendirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosunda, Yavaş’ın şu ifadeleri yer aldı:

* Ayağınıza takılan ayrımcılığın, ayağınıza takılan cinsiyetçiliğin, ayağınıza takılan şiddetin farkındayız.

* Baktığınız hedefe, gösterdiğiniz kararlılığa, sahip olduğunuz güce güç katmak için buradayız.

* Mücadelenizin yanındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun.

İkinci videoda ise Yavaş, şu mesajları verdi:

* Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyor, eşit ve adil yarınlara sizlerle el ele ulaşabileceğimize inanıyoruz.

* Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok. 365 gün, iyi ki varsınız.

* 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

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