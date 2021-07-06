Mansur Yavaş, Merve Akpınar gibi sporcular yetiştirmek için harekete geçti

Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar’ın hentbola olan sevgisi ve azmi kamuoyunda büyük takdir toplamıştı. Cinsiyeti nedeniyle gönül verdiği hentbol sporundan vazgeçirilmeye çalışılan Akpınar, eleştirilere rağmen yılmayarak ön yargıları azmiyle yıkmayı başardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Merve Akpınar’ın azim ve başarısından etkilenerek, Akpınar gibi sporcu çocuklara destek vermek için harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluş çalışmalarına hazırlandıklarını duyurdu.

“GÜCÜ VE İNANCI TÜM KADINLARA SES, YOLLARINA UMUT OLACAK”

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Merve’nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki Merve Akpınar’ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak.