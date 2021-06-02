Mansur Yavaş, müzisyenlere yeni destek paketi açıklayacak

Bir seneyi aşkın süredir işlerinden uzak kalan sanatçılar ve sektörün çalışanlarına yönelik kademeli normalleşme takviminde bir adım atılmazken, daha önce de pandemi sürecinde müzisyenlere destekte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir destek paketini bu hafta çıkaracaklarını duyurdu.

“MÜZİK VE MUTLULUK BAŞKENTİN SOKAKLARINI HER ZAMAN DOLDURACAK”

Yavaş, “Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz. Aynı zamanda pandemi tedbirlerine uygun şekilde parklarımıza kuracağımız mutluluk sahneleri sanatçılarımızın emrinde olacak. Müzik ve mutluluk başkentin sokaklarını her zaman dolduracak” açıklamasında bulundu.

ADINA ‘MANSUR BAŞKAN’ BESTESİ YAPILMIŞTI

Salgın süreci nedeniyle uzun süredir işsiz kalan müzisyen ve müzik gruplarına tanıtım ve nakit desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a müzisyenler, ‘Mansur Başkan’ bestesi yaparak teşekkür etmişti. Mansur Yavaş, söz konusu gelişmeyi duyurduğu videosunda o besteyi kullandı.